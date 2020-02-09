العقوري : اختيار لجنة حوار جنيف تتطلب التشاور بين النواب

قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم إن طبيعة العملية الديمقراطية تتطلب وقتا كافيا، وعلى المجلس مناقشة عدة مقترحات لكيفية اختيار ممثليه في الحوار السياسي.

وأكد العقوري حرص المجلس على اتخاذ قراراته بشكل ديمقراطي والتشاور مع جميع أعضائه، مشيدا بحرص بعثة الأمم المتحدة على انطلاق الحوار السياسي في موعده المقرر، مشيرا إلى أن مجلس النواب ملتزم تجاه الشعب، ويحرص على المشاركة بفعالية وعدم تكرار أخطاء الماضي.

وأعرب العقوري عن أسفه لوجود مجموعة من النواب في طرابلس ومقاطعة مجلس النواب بمقره الدستوري في بنغازي، الأمر الذي ألحق ضررا بالغا بالعملية الديمقراطية.

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