بدء توزيع شحنة أسطوانات غاز على أهالي بني وليد

باشرت لجنة متابعة الوقود والغاز في بني وليد بتوزيع إسطوانات غاز الطهي على مواطني المدينة.

وكانت اللجنة قد استلمت شحنة من غاز الطهي الاثنين الماضي بعد التنسيق بين المجلس البلدي بني وليد والزاوية، وبعد إكمال الإجراءات انطلقت عملية التوزيع أمام ساحة بيوت الشباب بالقرب من نادي الظهرة الرياضي .

وأكدت اللجنة أنها ستستلم شحنة أخرى الأسبوع المقبل لتوفير الغاز للمواطنين في المدينة ضمن مساعي المجلس البلدي لإنهاء أزمة نقص الوقود والغاز التي تعاني منها المدينة منذ فترة طويلة.

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