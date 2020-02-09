امغيب يحذر من إصرار البعثة الأممية على خلق جسم تشريعي مكون من 40 شخصا يكون بديلاً للبرلمان

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن تجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لشروط البرلمان يؤكد المخاوف من نوايا المبعوث الأممي غسان سلامة، محذراً من إصرار البعثة الأممية على خلق جسم تشريعي يتكون من أربعين شخصا يكون بديلاً للبرلمان.

امغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأحد أشار إلى أن البعثة الأممية تسعى لتشكيل مجلس نواب يسمي حكومة جديدة ويمنحها الثقة وهذا ما يرفضه البرلمان الشرعي.

وشدد عضو مجلس النواب على تمسك البرلمان من معرفة توجهات الشخصيات التي ستشارك في حوار جنيف والهدف من هذا الحوار والمدن الزمنية كما هو موضح في الشروط التي طالب المجلس البعثة الأممية الرد عليها.

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