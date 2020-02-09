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امغيب يحذر من إصرار البعثة الأممية على خلق جسم تشريعي مكون من 40 شخصا يكون بديلاً للبرلمان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن تجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لشروط البرلمان يؤكد المخاوف من نوايا المبعوث الأممي غسان سلامة، محذراً من إصرار البعثة الأممية على خلق جسم تشريعي يتكون من أربعين شخصا يكون بديلاً للبرلمان.

امغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأحد أشار إلى أن البعثة الأممية تسعى لتشكيل مجلس نواب يسمي حكومة جديدة ويمنحها الثقة وهذا ما يرفضه البرلمان الشرعي.

وشدد عضو مجلس النواب على تمسك البرلمان من معرفة توجهات الشخصيات التي ستشارك في حوار جنيف والهدف من هذا الحوار والمدن الزمنية كما هو موضح في الشروط التي طالب المجلس البعثة الأممية الرد عليها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الاخوان يبدو انهم أشتروا ذمم أصحاب القرار في الغرب الاستعماري فعندما وافق الجيش علي الهدنه ماعت القضيه بذكاء حثالات الاخوان وظفوا أموال ليبيا وبالاعيبهم القذره فوتوا علي الجيش التلذذ بطعم الانتصار فلا يقبل بالهدنه إلا جيش مضحوك عليه من اصحاب القرار العالمي أو جيش عاجز فلماذا يخيب جيشنا آمالنا في القضاء علي بذرة الشر في طرابلس ومصراته لماذا يساهم الجيش في أنتعاشها وتنفسها الصعداء بهدنه أستغلتها في التسليح واحضار مرتزقه فهل اجبر الجيش علي الهدنه أم انضحك عليه قولوا الحقيقه فالموالون للجيش الذي تغنوا بالنصر في بنغازي ودرنه والجنوب أنتكست أمانيهم وفت في عضد طموحهم جيشهم بقبوله الهدنه وهو لم يعد يفصله عن سنتر العاصمه إلا كيلوات قليله

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