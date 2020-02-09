أبو الغيط: جامعة الدول العربية تبذل جهوداً كبيرة لأخذ ليبيا إلى بر الأمان

ليبيا – أعلن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد أن الجامعة تبذل جهوداً كبيرة لأخذ ليبيا إلى “بر الأمان”.

أبو الغيط إعتبر خلال كلمته في افتتاح القمة الأفريقية وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية أن الأولوية لحل الأزمة في ليبيا لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف التدخلات الخارجية.

وأشار إلى أن التنمية الشاملة للمجتمعات هي أساس تحقيق الأمن والاستقرار وأن “إسكات البنادق” يتلاقى مع أولويات الجامعة العربية.

يشار إلى أن القمة الأفريقية تنعقد في دورتها الثالثة والثلاثين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت شعار “إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا” وحضر الأمين العام للجامعة العربية بدعوة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.