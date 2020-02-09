الحكومة الليبية توجه بالاهتمام بالمواقع التاريخية في بنغازي

العنوان_بنغازي

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني تعليماته المشددة للاهتمام بالمواقع التاريخية في مدينة بنغازي، مع إضفاء طابع خاص للمدينة في تصميمها المعماري للمشاريع المقبلة.

وجاءت تعليمات الثني خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري، ومدير إدارة المشروعات في البلدية المهندس أسامة الكزة، بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.

الثني شدد بالعمل على إنشاء مكتبة عامة في مدينة بنغازي، مناقشا سير عمل صيانة المواقع التاريخية للمدينة ونسب الإنجاز في صيانة كل من منارة سيدي اخريبيش وكورنيش الصابري .

وتطرق الثني في الاجتماع إلى حوصلة لكافة مشاريع البلدية والحكومة ولجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي، في المدينة ونسب الإنجاز فيها وأبرز العراقيل التي تواجهها وآليات تذليلها .