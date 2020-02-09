الرئيس الموريتاني: الليبيون لا يستحقون وضعهم الحالي

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2020

أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالجهود التي تبذلها اللجنة الإفريقية الرفيعة المستوى حول الأزمة الليبية التي يرأسها الرئيس دنيس سانسغيسو،رئيس جمهورية الكونغو، والتي مافتئت تؤكد على صعوبة الوضع في هذا البلد.

وأضاف الرئيس الموريتاني في كلمة أمام القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين بأديس أبابا أن خطورة الأزمة الليبي لا يضاهيها الا خطورة الوضع في منطقة الساحل، مؤكد أن الليبيين لا يستحقون وضعهم الحالي.