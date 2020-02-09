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الرئيس الموريتاني: الليبيون لا يستحقون وضعهم الحالي

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2020

أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني  بالجهود التي تبذلها اللجنة الإفريقية الرفيعة المستوى حول الأزمة الليبية التي يرأسها الرئيس دنيس سانسغيسو،رئيس جمهورية الكونغو، والتي مافتئت تؤكد على صعوبة الوضع في هذا البلد.

وأضاف الرئيس الموريتاني في كلمة أمام القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين بأديس أبابا أن خطورة الأزمة الليبي  لا يضاهيها   الا خطورة الوضع في منطقة الساحل، مؤكد أن الليبيين لا يستحقون وضعهم الحالي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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