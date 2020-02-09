توزيع شحنة أسطوانات غاز الطهى في بني وليد

باشرت لجنة متابعة الوقود والغاز في مدينة بني وليد بتوزيع إسطوانات غاز الطهي على مواطني المدينة، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في البيضاء.

وكانت اللجنة استلمت شحنة من غاز الطهي الإثنين الماضي بعد التنسيق بين المجلس البلدي بني وليد والزاوية، وبعد إكمال الإجراءات انطلقت عملية التوزيع أمام ساحة بيوت الشباب بالقرب من نادي الظهرة الرياضي.

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وأكدت اللجنة أنها ستستلم شحنة أخرى الأسبوع المقبل لتوفير الغاز للمواطنين في المدينة ضمن مساعي المجلس البلدي لإنهاء أزمة نقص الوقود والغاز التي تعاني منها المدينة منذ فترة طويلة.

واستقبلت بني وليد الأسبوع الماضي شحنة تشمل 1960 اسطوانة غاز طهي إلى مدينة بني وليد، بتنسيق مسبق بين المجلس البلدي ونظيره في الزاوية.

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