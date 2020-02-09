سفير الاتحاد الأوروبي يلتقي عميد بلدية زليتن في تونس

التقى سفير الاتحاد الاوروبي بليبيا آلن بوجيا، عميد بلدية زليتن مفتاح الطاهر احمادي، في مقر البعثة الأوروبية بدولة تونس.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية زليتن أنه جرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع المتوقفة سنة 2019م، والمشاريع المقترحة في مبادرة نيقوسيا لسنة 2020م.

وحضر الاجتماع منسقي البلديات الشريكة بمبادرة نيقوسيا؛ حيث مثّل بلدية زليتن في هذا الاجتماع عميد البلدية ومنسق البلدية في المبادرة مصطفي الجويلي كما حضر الاجتماع مندوبين عن بعض المنظمات والهيئات الشريكة بمبادرة نيقوسيا.