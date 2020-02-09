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مطار مصراتة يُشدّد إجراءاته لمواجهة فيروس “كورونا”

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية بمطار مصراتة الدولي عبد الحميد قرقد تشكيل لجنة برئاسة مدير فرع مصراتة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع انتقاله إلى البلاد.

وأوضح أن اللجنة وبالتنسيق مع مستشفى مصراتة للأمراض الصدرية ستتولى مهام تجهيز الاستعدادات اللازمة للعزل بدعم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وأكد قرقد على تواصل الجهود من تشديد الإجراءات وتجهيز عيادة متنقلة لإجراء الكشف الحراري لافتا إلى التأكيد على جاهزية الغرف المخصصة بالمطار وملاءمتها لاستقبال الحالات إن وجدت، إلى جانب إطلاق حملة توعوية عن الفيروس في المطار قريبا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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