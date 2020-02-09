“الرعاية الصحية” تحذر الليبيين المسافرين إلى الصين

نبهت إدارة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع إدارة الإعلام والتثقيف الصحي في وزارة الصحة بالحكومة الليبية المسافرين إلى دولة الصين إلى وجوب أخذ الحيطة والحذر خصوصا أنه لم يصدر أي قرار بمنع السفر إلى الصين أو المناطق التي ظهر فيها فيروس كورونا.

وعليه نشرت صفحة وزارة الصحة بالحكومة الليبية توصيات مهمة للمسافرين نوهت فيها بأن الإصابات أغلبها بين الأطفال وكبار السن، وعلى المسافرين إلى هناك عدم الاتجاه إلى المناطق السكنية الموبوءة وتجنب الازدحام والأسواق ووسائل النقل الجماعية، والتوجه إلى أقرب مركز رعاية صحية في حال ظهور أي من الأعراض لتجنب انتقال العدوى من شخص إلى آخر.

يذكر أن العمل جار على قدم وساق عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية الليبية عبر إعلان حالة التأهب وبدء الإجراءات في الفحص الدوري للقادمين إلى البلاد لمواجهة انتقال الفيروس إلى داخل الأراضي الليبية.

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