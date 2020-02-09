“النواب”: اختيار لجنة جنيف تطلب وقتاً بسبب طبيعة مهامنا

تزامناً مع التحضيرات الجارية لانطلاق جولات الحوار السياسي في جنيف، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن اختيار اللجنة المشاركة تطلب وقتاً كافياً لحاجة المجلس للتشاور مع جميع أعضائه وبحث المقترحات المطروحة.

وأشار العقوري إلى أن اختيار اللجنة استغرق وقتاً بسبب “الطبيعة الديمقراطية لعمل مجلس النواب”، مُبيّناً أن ذلك ينبع أيضاً من “التزام مجلس النواب تجاه الشعب وحرصه على المشاركة بفعالية وعدم تكرار أخطاء الماضي”.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن مقاطعة عدد من النواب المتواجدين في طرابلس ألحق ضرراً بالغاً بالعملية الديمقراطية، ولا يمكن اعتبارهم مجلساً آخراً كون ذلك يُعتبر مساساً خطيراً بوحدة مجلس النواب الذي يمثل رمزا سياسيا لوحدة البلاد، حسب قوله.

وشدد على حرص مجلس النواب ودعمه لانطلاق الحوار الاقتصادي، قائلاً أنه سيحرص على متابعته للوصول إلى جملة من الآليات التي تُحّقق العدالة في توزيع ثروات البلاد وتضمن شفافية إنفاقها.

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