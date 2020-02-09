استعدادات لفتح منظومات استخراج جوازات سفر في الخارج

في إطار استعداداتها لافتتاح منظومة جوازات في عدد من السفارات والقنصليات بالخارج، ناقش رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة مع عدد من رؤساء الأقسام بالمصلحة الاستعدادات لفتح هذه المنظومات.

وحضر الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية كل من نائب رئيس المصلحة العميد يوسف مراد، ورئيس مكتب الجوازات والشؤون القنصلية والإصدار الخارجي.

وتطرق الاجتماع إلى استعدادات السفارات والقنصليات التي من المفترض أن تُحدّدها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق لفتح منظومات تصوير الإصدار الخارجي لجوازات السفر.

كما ناقش الحاضرون سُبل تسهيل حصول المواطنين على خدمات مصلحة الجوازات سواء داخل البلاد أو خارجها، وتذليل الصعاب التي تُعرقل عمل المصلحة.

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