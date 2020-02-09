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انطلاق النسخة الخامسة والعشرين لمهرجان غات السياحي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلاق النسخة الخامسة والعشرين لمهرجان غات السياحي

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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