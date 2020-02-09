اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي تنطلق في القاهرة

القاهرة-العنوان

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، انطلاق اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين بمشاركة شخصيات اقتصادية ومصرفية، تمثل المؤسسات الاقتصادية الليبية.

وفي 30 يناير الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الوضع في ليبيا، توجيه الدعوات إلى اجتماع اقتصادي ثان حول ليبيا يعقد في القاهرة في التاسع من فبراير.

وتأتي اجتماعات المسار الاقتصادي غداة انتهاء الجولة الأولى من اجتماعا اللجنة العسكرية المشتركة، المنبثقة عن المسار العسكري لمخرجات برلين، والتي انتهت إلى عدم التفاهم حول طرق إعادة الحياة الطبيعية لمناطق الاشتباكات، في حين اقترحت البعثة الأممية يوم 18 فبراير موعدا جديدا لاستئناف اجتماعات اللجنة، مشيرة إلى أنها لاحظت وجود توافق بين طرفي اللجنة على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير الماضي، وأهمية احترامها وتجنب خرقها.

يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين استضافت في 19 يناير الماضي مؤتمرا دوليا حول ليبيا شاركت فيه 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، اختتم بالمصادقة على وثيقة تحث المشاركين على دعم وقف الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي، والامتناع عن التدخل في الشؤون الليبية، ووقف توريد السلاح.