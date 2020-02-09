الحكومة الليبية تتابع سير العملية التعليمية في ليبيا

بنغازي-العنوان

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، على سير العملية التعليمية؛ وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم الدكتور فوزي بو مريز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، حيث ناقش الثني نتائج زيارة العمل التي قام بها وزير التعليم إلى جمهورية مصر، بالإضافة إلى سير العملية التعليمية بشكل عام.

وناقش الثني مشاريع الوزارة وسير العمل بها ونسب الإنجاز فيها، بالإضافة إلى أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل، وخطة الوزارة للعام 2020 ميلادي.