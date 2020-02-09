برلماني مصري يطالب يملاحقة أردوغان جنائيا أمام المحاكم الدولية بتهمة نقل إرهابيين إلى ليبيا

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب المصري إيهاب الخولي بملاحقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جنائيا أمام المحاكم الدولية باعتباره مسؤولاً عن نقل ميليشيات إرهابية من الدول إلى ليبيا حيث يعد ذلك تدخلا في شأن داخلي وهي جريمة من الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الدولي.

الخولي وفي تصريح نقلته صحيفة “الدستور ” المصرية أمس السبت أوضح أن أردوغان قد بدأ في شن حرب على الإنسانية بدعم ميليشيات مسلحة مما ساعد على نمو الإرهاب والتطرف على مستوى النطاق العالمي فضلًا عن أن ما يفعله الرئيس التركي يهدد دولًا أخرى في أمنها القومي في محاولة لتصدير الميليشيات لإفريقيا بمنطق التوسع العثماني الذي يسيطر علي عقله وذهنه.

وبيّن المصري أن أردوغان متهم بالتحريض على القتل ونشر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط لمسؤوليته الكاملة التي أعلنها مستشاره عن نقل الميليشيات إلى الأراضي الليبية وهذا يكفي لمحاكمته جنائيًا أمام المحاكم الدولية طبقًا للقانون الدولي.

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