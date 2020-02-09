الغنوشي: وجهنا دعوة رسمية للمستشار عقيلة صالح لزيارة تونس

ليبيا – زار رئيس البرلمان التونسي رئيس حزب “النهضة الإسلامي” الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي أمس السبت رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في الأردن وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر البرلماني العربي.

الغنوشي أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الشعب التونسي على أهمية المصالحة في ليبيا بين مختلف الفرقاء وضرورة الإنهاء السريع لحالة الحرب القائمة منذ فترة ضمانًا لوحدة الصف الليبي وتأمينا للمستقبل الأفضل للشعب الليبي الشقيق، موجهاً دعوة رسمية للمستشار صالح لزيارة تونس.

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