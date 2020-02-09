بنغازي.. وفاة 3 أطفال بسبب مبيدات رُشّت بجانب منزلهم

توفي 3 أطفال أشقاء نتيجة رش مبيدات حشرية في منزل مجاور لهم بمنطقة الوحيشي في مدينة بنغازي، ونجاة طفلة أخرى ووالدتهم.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح لـ218، اليوم الأحد، إن الطفل عوض أحمد عوض العرفي “عامين” وشقيقته وسن “شهرين” وصلوا إلى المستشفى متوفيين.

واستقبل المستشفى شقيقتهم فاطمة “5 أعوام” وشقيقهم محمد “8 أعوام” وكانوا في حالة صحية سيئة، بينما تقبع والدتهم في غرفة العناية الفائقة بمركز بنغازي الطبي، بحسب ما أكدته البرغثي.

وأوضحت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، أن الطفلين الآخرين نُقلا إلى مستشفى الأطفال، مُشيرة إلى أن الطفل “محمد” قد تُوفي بعد وصوله إلى المستشفى، بينما استقرت الحالة الصحية لشقيقته فاطمة وفقًا لمسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الأطفال هدى كويري.

وباشرت الأجهزة الأمنية في المدينة التحقيق في هذه الحادثة، بعد أن أوقفت العاملين في الشركة على ذمة التحقيق، وأكد مصدر أمني أنه من ضمن المواد التي رُشّت “مبيد نترات التيتانيوم” و”مبيد نترات الأمونيوم”، فيما لم تعلن أي جهة أمنية بيانًا توضيحيًا حول تفاصيل الواقعة.

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