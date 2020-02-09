داخلية الوفاق تبحث تفعيل الاتفاقية الأمنية مع بريطانيا

عـقد وكـيل وزارة الـداخلية التابع لحكومة الوفاق خالد مازن، ظـهر الـيوم الأحـد، اجتماع أمـني بـفريق عـن جـهاز الـمباحث الـجنائية ضـم مـعاون رئـيس جـهاز الـمباحث الـجنائية، ومـدير إدارة الـجريمة الـمنظمة بـالـجهاز, وبـحضور رئـيس مـكتب الـمتابعة وتـقييم الأداء بـمكتب الـوكيل.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مـشروع الاتـفاقية الأمـنية الـمبرمة مـع الـجانب الـبريطاني, ومـا تـم مـن تـرتيبات بـخصوص تـفعيل بـنودها، حيث طـالب الـوكيل خـلال الاجـتماع بـضرورة إفـادته بـموقف مـتكامل عـن الـدورات الـتدريبية الـمقامة والـمزمع عـقدها خـلال هـذا الـعام والـتي تـم الاتـفاق بـشأنها مـع الـجانب الـبريطاني.