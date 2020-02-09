المريمي: شروط مجلس النواب أحيلت إلى البعثة وننتظر الرد

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي على أهمية اعتماد ما يتم الاتفاق عليه سياسيا في جنيف عبر البرلمان، موضحا أن شروط مجلس النواب أحيلت إلى البعثة الأممية للبت فيها .

المريمي وفي تصريح صحفي اليوم أوضح أن المجلس ينتظر رد الأمم المتحدة على الشروط الصادرة منه في جلسته الأخيرة، وقلل من أهمية تحديد غسان سلامة لموعد عقد المشاورات السياسية في جنيف نهاية الشهر الحالي.

المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب أوضح أنهم ينتظرون الرد ليتم على ضوئه تحديد المشاركة في المسار السياسي من عدمها.

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