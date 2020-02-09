الحكومة الليبية تشدد على ضرورة المحافظة على استقرار شبكة الكهرباء العامة

بنغازي-العنوان

شددت الحكومة الليبية، على ضرورة المحافظة على استقرار الشبكة العامة للكهرباء باحثا الاحتياجات المستعجلة للهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأحد، مع رئيس الهيأة المهندس فخري المسماري.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي سير عمل الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

وبحث رئيس الحكومة المشروعات الاستراتيجية والمشروعات المستقبلية ووضع الشبكة بشكل عام، والاحتياجات العاجلة التي تحتاجها الهيئة لبعض الاختناقات العاجلة.