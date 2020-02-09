الثني يبحث احتياجات الشبكة العامة للكهرباء

التقى رئيس الحكومة الليبية “المؤقتة” عبد الله الثني، اليوم الأحد، مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مناقشة سير عمل الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، حيث شدد الثني على ضرورة المحافظة على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وتوفير احتياجاتها المستعجلة.

كما بحث الثني، المشروعات الاستراتيجية والمشروعات المستقبلية ووضع الشبكة بشكل عام، والاحتياجات العاجلة التي تحتاجها الهيئة لبعض الاختناقات العاجلة.