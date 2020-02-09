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ارتفاع كبير بعدد المهاجرين الموقوفين قبالة ليبيا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أُعيد نحو 1040 مهاجرأ غير قانوني إلى ليبيا بعد ضبطهم في البحر خلال شهر يناير الماضي، مُقارنة مع 469 مهاجر ضُبِطوا في ذات الشهر من العام الماضي.

وتُشير الإحصائية التي أعلنت عنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى ارتفاع كبير بأعداد المهاجرين الموقوفين قبالة سواحل ليبيا.

وأشارت إحصائيات مفوضية اللاجئين إلى أن 70% من المهاجرين الموقوفين رجال و18% نساء، في حين كانت نسبة الأطفال بينهم 12%..

وكانت مفوضية اللاجئين قد أعلنت قبل نحو أسبوع تعليق عملها في مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، بسبب تصاعد وتيرة الحرب.

وتتزامن الزيادة الملحوظة في أعداد المهاجرين الفارّين من ليبيا عبر البحر، مع ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري في العاصمة، بين قوات الجيش الوطني ومُسلحي الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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