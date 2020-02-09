غوتيريش: لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “الحل السياسي فقط هو ما سيجلب السلام للشعب الليبي، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار”.

وجاءت تصريحات غوتيريش خلال كلمة ألقاها ضمن مشاركته في أعمال القمة الإفريقية العادية الـ33 التي تنعقد في أديس أبابا، تحت شعار “إسكات صوت البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا”.

وأكد الأمين العام على أهمية إحداث شراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للعمل على حلحلة الملف الليبي، مؤكداً دعمه التام لتنظيم اجتماع يضم الأطراف الليبية المتنازعة في أفريقيا.

يُشار إلى أن القمة الإفريقية ستستمر ليومين متتاليين، حيث ستنتقل رئاسة الاتحاد الإفريقي من مصر إلى جنوب إفريقيا.

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