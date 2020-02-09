في القاهرة.. الخارجية المصرية تجري مباحثات مع السويد بشأن الوضع في ليبيا

القاهرة-العنوان

أجرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، مشاورات سياسية مع السويد؛ وذلك لتبادل الرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في ليبيا، وفي منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، حرص الجانب السويدي خلال المباحثات على التعرف على رؤية مصر لمجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأوضاع في ليبيا، والأزمة اليمنية، والأوضاع في السودان وجنوب السودان، والشأن السوري ومكافحة الإرهاب.

وأعرب الجانب السويدي عن تقديره لجهود مصر في هذه الملفات، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق لتحقيق تسوية سياسية لهذه الأزمات في أقرب وقت.

يشار إلى أن المباحثات التي عقدت بمقر وزارة الخارجية في القاهرة ترأسها مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي، ونائب المدير العام مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية السويدية السفيرة “آن ديسمور”.

كما شارك في المباحثات مساعدي وزير الخارجية لشؤون ليبيا والسودان وجنوب السودان، والشؤون العربية، وعدد من ممثلي قطاعات وإدارات وزارة الخارجية، وبحضور سفير السويد بالقاهرة.