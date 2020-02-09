“القمة الأفريقية”: تمسّك كبير بتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد أن الأولوية لحل الأزمة في ليبيا تكمن في تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التدخلات الخارجية.

وأشار أبو الغيط خلال كلمته في افتتاح القمة الأفريقية إلى أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة لأخذ ليبيا إلى “بر الأمان” مؤكدا أن التنمية الشاملة للمجتمعات هي أساس تحقيق الأمن والاستقرار، وأن “إسكات البنادق” يتلاقى مع أولويات الجامعة العربية.

ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “الحل السياسي فقط هو ما سيجلب السلام للشعب الليبي مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في كلمة خلال افتتاح القمة في إثيوبيا “أن الحل السياسي في ليبيا بات ضرورة” مؤكدا حاجة القارة الأفريقية الماسة إلى الحرية.

وعبّر فكي عن دعمه للحل في ليبيا انسجاما مع مخرجات مؤتمر برلين، مؤكدا الرغبة في حل الأزمة الليبية أفريقياً ودون تدخلات خارجية.

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