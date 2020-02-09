برنامج تعاون تقيمه الوكالة الأمريكية للتنمية مع بلدي زليتن

وقعت بلدية زليتن برنامج تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتطوير وإصلاح سوق الخضار المعروف بسوق السبخة من أجل تحسين الخدمات المحلية ضمن مشروع ” تقارب”

وبين المكتب الإعلامي بالبلدية أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل البوابات الثلاثة وجميع الأبواب في مناطق التخزين بالسوق وكذلك تأهيل أسطح المحلات وهياكل الدعم الخاصة بالأكشاك المرتبطة بالسوق وتوفير ثلاثين صندوقا للنفايات.

كما يتضمن المشروع توفير ما يصل إلى 16مصباح خارجي يعمل بالطاقة الشمسية في الشوارع، والتي سوف تضيء السوق بالمساء بالاضافة إلى بعض أعمال البنية التحية الأخرى.

كذلك سيقدم مشروع تقارب المساعدة الفنية لتدريب عدد 30 موظفا بالتخطيط الحضري، وبعض المجالات الفنية التي تدعم تقديم الخدمات بالبلدية.