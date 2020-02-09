النزاع في ليبيا: انتهاء محادثات جنيف بين طرفي النزاع دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

قالت مراسلة فرانس24 في جنيف، إن مباحثات جنيف حول النزاع في ليبيا “انتهت من دون التوصل إلى اتفاق أو توقيع بيان ختامي، لكن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أكد أن الأطراف الليبية اتفقت خلال المباحثات، على الاستمرار في الهدنة المعلنة في 12 من الشهر الماضي، ومسائل أساسية مثل السيادة وحماية الحدود والامتناع عن رهن القرار الليبي لأي قوى خارجية، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب وإخراج المتواجدين منهم، ومحاربة الإرهاب”. مضيفة “هناك توافق أولي على دعم عملية تبادل الأسرى وإعادة الجثامين والإسراع في إرجاع اللاجئين”. وقالت أيضا إن “هذه المحادثات ستتجدد في 18 فبراير/شباط بشقها العسكري وأخرى سياسية في 26 من هذا الشهر، حسبما أعلن سلامة”.
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