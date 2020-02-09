“محاسبة البيضاء” يتعهد بتوفير الإمكانيات لـ”فرع سرت”

قامت لجنة مشكلة من رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب بزيارة ميدانية لفرع الديوان بمدينة سرت بعد انضمامه للديوان، وذلك في إطار جولة ميدانية لتفعيل فرع الديوان بالبلدية.

وكما أن رئيس الديوان عمر عبد ربه أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة تضم مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات، ومدير مكتب شؤون الفروع، إلى جانب مدير مكتب التفتيش، ومدير مكتب الإعلام والتعاون الدولي، وذلك للقيام بزيارة ميدانية لفرع ديوان المحاسبة سرت بعد تحرير المدينة.

واستمعت اللجنة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه الفرع، بالإضافة إلى بحث قلة الإمكانيات اللازمة والضرورية لسير العمل واتساع رقعة الجهات المشمولة برقابة الديوان داخل سرت والمناطق المحيطة بها.

وتعهدت اللجنة بنقل المطالب جميعها إلى رئيس الديوان لتوفيرها وفقا للإمكانيات المتاحة التي بدورها أكدت أن رئيس الديوان “عبد ربه” تعهد بتوفير جميع الإمكانات للفرع.

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