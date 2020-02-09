بلقاء عدد من المسؤولين .. نواب طرابلس يختتمون زيارتهم للعاصمة الأمريكية واشنطن

أخبار ليبيا 24 – خبر

اختتم وفد من مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طرابلس زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، بلقاء عدد من المسؤولين عن الملف الليبي بوزارة الخارجية الأمريكية .

وشارك وفد المجلس خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المائدة المستديرة حول ليبيا، والتي نظمها المجلس الأطلنطي للدارسات الاستراتيجية بالعاصمة الأمريكية واشنطن .

وقد تمت الجلسة بحضور السفير الليبي وعدد من موظفي السفارة الليبية بواشنطن، بالإضافة لمجموعة من الشخصيات السياسية والفكرية المهتمة بالشأن الليبي بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما قام الوفد خلال زيارته بعقد سلسة من اللقاءات والمشاورات بعدد من المهتمين بالشأن الليبي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومؤسسة هيرتج للدراسات في واشنطن.

‎وتركزت النقاشات حول الوضع الحالي في ليبيا، ومسارات الحوار والحل المختلفة، وقدم أعضاء الوفد للمشاركين في هذه اللقاءات رؤيتهم وتوضيحاتهم حول آخر التطورات وعن السبل العملية للخروج من الأزمة الراهنة.

وتركزت النقاشات خلال الزيارة حول آثار الحرب والانتهاكات في العدوان على طرابلس، وكذلك حول الأوضاع الإنسانية .

كما تطرق الحديث حول الجوانب السياسية ومسارات الحوار، وإقفال تصدير النفط.

وطالب الوفد الولايات المتحدة بالقيام بدورها القيادي في إيقاف الحرب ومساعدة ليبيا للخروج من الأزمة الراهنة لبناء دولتها المدنية.

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