تفاصيل زيارة وفد البرلمان الموازي بطرابلس إلى واشنطن

قام وفد مجلس النواب الموازي بطرابلس، بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى خلالها عدد من المسؤولين عن الملف الليبي بوزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن النقاشات تركزت حول آثار الحرب والاشتباكات في طرابلس، وكذلك حول الأوضاع الإنسانية، كما تطرق الحديث حول الجوانب السياسية ومسارات الحوار، وإقفال تصدير النفط، وطالب الوفد الولايات المتحدة بالقيام بدورها القيادي في إيقاف الحرب ومساعدة ليبيا للخروج من الأزمة الراهنة لبناء دولتها المدنية.