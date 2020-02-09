السيسي: مصر استضافت مبادرات حول ليبيا لترسيخ مبدأ السلم والأمن

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي هذا العام أسهمت في تعزيز السلم والأمن في ظل النزاعات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن مصر استضافت قمتين حول ليبيا والسودان في هذا الصدد.
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قناة ليبيا
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