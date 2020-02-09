مُحركات “المسار الاقتصادي” تدور في القاهرة

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور عطية الفيتوري، إن اللقاءات المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة في إطار المسار الاقتصادي مهمة جداً من أجل النقاش في عدة قضايا تمس الاقتصاد وحياة المواطنين.

وذكر الفيتوري، خلال استضافته في برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأحد، إن قضية التوزيع العادل للثروات أو توزيع الدخل المالي في غاية الأهمية والضرورة لأنها أثارت جدلاً في المدة الماضية، كما أن قضية إعادة الإعمار ضرورية أيضاً على اعتبار أن هناك أجزاء من مدينة بنغازي وغيرها تعرضت للهدم في الفترة الماضية.

ورهن الفيتوري نجاح المسار الاقتصادي بنجاح المسارين السياسي والعسكري، قائلاً إن مسألة توحيد السياسات المالية والمؤسسات النقدية والمالية في الدولة الليبية لن يتحقق إلا عن طريق توحيد المؤسسات السياسية ونجاح المسار السياسي الذي من المتوقع أن ينعقد في 26 فبراير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن لقاءات القاهرة ضمن المسار الاقتصادي انطلقت صباح الأحد بمشاركة شخصيات تم اختيارها من قبل البعثة الأممية لمناقشة مسألة التوزيع العادل للثروات والشفافية ومسألة إعادة الإعمار.

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