لجنة تابعة لديوان المحاسبة تتفقد فرع مدينة سرت

وصلت اللجنة المكلفة من قبل رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب إلى مدينة سرت، وذلك في إطار جولة ميدانية لفرع الديوان بالبلدية وسعيه لتحقيق الرقابة الفعالة على المال العام، والكشف عن المخالفات المالية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته.

وفور وصول اللجنة اجتمعت مع مديري الإدارات وأعضاء وموظفي فرع الديوان، واستمعت للصعوبات التي يواجهها الفرع؛ من تعرضه للتهميش وقلة الإمكانيات واتساع رقعة الجهات المشمولة برقابة الديوان داخل سرت والمناطق المحيطة بها.

من جهتها تعهدت اللجنة بنقل كافة المطالب والاحتياجات التي قدمها الفرع لرئيس ديوان المحاسبة من أجل توفيرها وفقا للإمكانيات المتاحة.

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