تكتّم أممي وتغييب الإعلام عن جلسات المسار الاقتصادي

ذكر الصحفي بجريدة اليوم السابع المصرية أحمد جمعة أن جولات القاهرة انطلقت صباحاً وسط حالة من التكتم من قبل البعثة الأممية وغياب من قبل وسائل الإعلام التي منعت من تغطية اللقاءات ومن الدخول إلى مقر انعقاد اللقاءات التي تجمع عدداً من الشخصيات الاقتصادية.

وأكد جمعة لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأحد، أن المجتمعين ناقشوا مسألة توزيع الثروات ومسألة توحيد المؤسسات.

ونفى جمعة أن تكون القيادة السياسية المصرية متدخلةً في أجندة اللقاءات، قائلاً إن الأجندة الموضوعة من قبل بعثة الدعم الأممية في ليبيا وإن دور مصر يقتصر فقط على استضافة هذه اللقاءات دون التدخل في أي شيء يتعلق باللقاءات وجدول الأعمال.

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