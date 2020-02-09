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تكتّم أممي وتغييب الإعلام عن جلسات المسار الاقتصادي

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر الصحفي بجريدة اليوم السابع المصرية أحمد جمعة أن جولات القاهرة انطلقت صباحاً وسط حالة من التكتم من قبل البعثة الأممية وغياب من قبل وسائل الإعلام التي منعت من تغطية اللقاءات ومن الدخول إلى مقر انعقاد اللقاءات التي تجمع عدداً من الشخصيات الاقتصادية.

وأكد جمعة لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأحد، أن المجتمعين ناقشوا مسألة توزيع الثروات ومسألة توحيد المؤسسات.

ونفى جمعة أن تكون القيادة السياسية المصرية متدخلةً في أجندة اللقاءات، قائلاً إن الأجندة الموضوعة من قبل بعثة الدعم الأممية في ليبيا وإن دور مصر يقتصر فقط على استضافة هذه اللقاءات دون التدخل في أي شيء يتعلق باللقاءات وجدول الأعمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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