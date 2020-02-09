خروج بعض حقول الغاز عن العمل يتسبب في عجز بكهرباء المنطقة الشرقية

أدى خروج حقلي الفارغ والساحل التابعين لشركتي الواحة وسرت عن العمل، بعجز في الكهرباء على امتداد المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة، إن خروج حقلي الفارغ والساحل واللذين يعتبران من أهم الحقول التي تغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة،

تسبب في عجز في الكهرباء يقدر بـ250 ميجاوات، ما نتج عنه طرح للأحمال بمعدل تراوح بين 5 و6 ساعات يوم أمس بحسب إدارة التحكم الشرقية.

وأضاف خليفة أن أوضاع الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية تشهد اليوم الأحد استقرارا مع وجود عجز بسيط، وذلك بعد اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل إدارة التحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي، بتغيير الوحدات التي تعمل بالغاز إلى نظام العمل على الوقود الخفيف، الأمر الذي أسهم في استقرار الشبكة الكهربائية.

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