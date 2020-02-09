دولة رئيس مجلس الوزراء يشدد على الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالمحافظة على استقرار الشبكة

بنغازي 09 فبراير 2020 (وال) – شدد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الأحد على ضرورة المحافظة على استقرار الشبكة العامة للكهرباء باحثا الاحتياجات المستعجلة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة وذلك خلال اجتماع مع رئيسها المهندس فخري المسماري.

وناقش دولته خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي سير عمل الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

وبحث دولته المشروعات الاستراتيجية والمشروعات المستقبلية ووضع الشبكة بشكل عام، والاحتياجات العاجلة التي تحتاجها الهيئة لبعض الاختناقات العاجلة. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال