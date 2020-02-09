دولة رئيس مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بالمناطق التي عانت الحرب

بنغازي 09 فبراير 2020 (وال) – دعا دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني إلى ضرورة اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بالمدن والمناطق التي عانى سكانها ويلات الحرب، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع معالي الوزيرة الدكتورة فتحية علي حامد.

وأطلعت معالي وزير الشؤون الاجتماعية دولة الرئيس على خطة الوزارة للعام 2020 ميلادي، وآليات تنفيذها.

وأكد دولته على تعليماته القاضية بتقديم كافة الخدمات للمواطنين الذين تعرضت مناطقهم للحرب.

وناقش دولته سير عمل الوزارة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها. (وال – بنغازي)

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