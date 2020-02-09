الحكومة الليبية تؤكد على ضرورة الاهتمام بالمدن المتضررة من الحرب

بنغازي-العنوان

دعت الحكومة الليبية إلى ضرورة الاهتمام بالمدن والمناطق التي عانى سكنها وتضرر من ويلات الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماعه عقده رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأحد، بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد.

وأطلعت وزير الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع رئيس الحكومة على خطة الوزارة للعام 2020 ميلادي، وآليات تنفيذها.

وأكد الثني على تعليماته الرامية إلى تقديم كافة الخدمات للمواطنين الذين تعرضت مناطقهم للحرب.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سير عمل الوزارة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها.