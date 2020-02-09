الرئيس الجزائري: ندعم بقوة إنهاء الاقتتال في ليبيا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن بلاده تدعم بقوة جهود إنهاء الاقتتال في ليبيا وتهيئة الظروف للحوار بين الليبيين.

وقال تبون في كلمة خلال قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبيبا، إن “الوضع المأساوي الذي يسود في ليبيا.. لا يزال يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا”، مشددا على أن “الشعب الليبي الشقيق لا يستحق الويلات التي يكابدها اليوم”.

ولفت تبون إلى أن الجزائر تدعو إلى وقف التدخل في ليبيا، وتدعم بقوة الجهود المستمرة لإنهاء الاقتتال فيها بصفة دائمة. معتبرا أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وللحيلولة دون تحويله لـ”ملعب للمنافسات بين الدول”.

وأشار إلى اقتراح الجزائر الخاص باحتضان الحوار بين الليبيين، موضحا أن هذا المقترح يأتي “وفاء من الجزائر لتقاليدها الدبلوماسية ووفق ما تم التأكيد عليه في برلين، ومؤخرا في برازافيل.

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