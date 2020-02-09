تفاصيل لقاء عماري زايد مع السفير التركي في ليبيا

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مع سفير الجمهورية التركية، لدى ليبيا سرحات أكسن، لبحث العلاقات الثنائية والوضع السياسي والعسكري.

وتم خلال القاء عرض الوضع الميداني، نتائج برلين والمسارات التي ترعاها البعثة، ونتائج اجتماعات لجنة 5+5 في جنيف وكذلك الحوار الاقتصادي والسياسي.

من جهته أكد عماري، أن حكومة الوفاق تملك الإحصائيات التي تثبت أنها تتعامل مع كل الليبيين بشكل عادل من حيث إنفاق الميزانيات، وشعارها هو الاستخدام الأمثل للموارد بدلا من شعار التوزيع العادل للثروة الذي تعتبره مدخلا للاستيلاء على ثروات الدولة الليبية.

كما تم التطرق خلال اللقاء، لأوضاع الطلبة الليبيين الدارسين في تركيا، وتسهيل إجراءاتهم والعمل المشترك لتنسيق البرامج الدراسية للطلبة الليبيين الدارسين في تركيا.