الصين تأمل في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية

أكد مساعد وزير الخارجية الصيني، أن حكومة بلاده تأمل في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية من خلال الحوار والمفاوضات في إطار مسار يقوده الليبيون بأنفسهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤول الصيني ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بمقر إقامة الأخير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها، بحسب بيان لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق.

وشدد مساعد وزير الخارجية الصيني على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات، مضيفًا أن الحكومة الصينية تعتبر «الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا ولن يتم التعاون مع أي مؤسسات موازية».

وأشار إلى المفاوضات الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أن الصين ستعمل على دعم الموقف الأفريقي بهذا الخصوص، وسيتم التنسيق والتشاور مع الأعضاء الأفارقة بالمجلس.

من جانبه أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، رغبة حكومة الوفاق في عودة الشركات الصينية لاستئناف عملها في ليبيا والمساهمة في جهود البناء والتعمير، وعبَّـر عن أمله في إعادة افتتاح السفارة الصينية في طرابلس في أسرع وقت ممكن.

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