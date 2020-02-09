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اليونيسف تقدم مساعدات إنسانية للأسر النازحة فى الجفرة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وزعت منظمة اليونسيف، تحت إشراف الشؤون الاجتماعية، والهيئة الليبية للاغاثة  ببلدية الجفرة، مساعدات إنسانية على الأسر النازحة من مناطق الهيشة وزمزم إلى منطقة الجفرة.

واشتملت هذه المساعدات على سلة غذائية متكاملة ومراتب وبطاطين ومواد تنظيف، وزعت وفق نظام معين على 47 أسرة.

وقال مسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية الجفرة، لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية، إن أعداد النازحين في تزايد مستمر ويتوقع أن ترتفع عدد الأسر النازحة  إلى أكثر من ألفي أسرة خصوصا من منطقة زمزم خلال المدة القادمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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