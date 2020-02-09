خارجية الوفاق تبحث عودة الشركات الصينية إلى ليبيا

استقبل وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الأحد، مَساعد وزير الخارجية الصيني، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد سيالة، خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رغبة حكومة الوفاق فى عودة الشركات الصينية لإستئناف عملها فى ليبيا والمساهمة في جهود البناء والتعمير، معبرا عن أمله في اعادة افتتاح السفارة الصينية فى طرابلس فى أسرع وقت ممكن.

من جانبه عبر مساعد وزير الخارجية الصيني، عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا فى مختلف المجالات، مؤكدا أن الحكومة الصينية تأمل فى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سلمى للأزمة الليبية من خلال الحوار والمفاوضات فى إطار مسار يقوده الليبيون بأنفسهم.

كما أشار مساعد الوزير الصيني، إلى المفاوضات الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن الصين ستعمل على دعم الموقف الأفريقي بهذا الخصوص وسيتم التنسيق والتشاور مع الأعضاء الأفارقة بالمجلس.