استئناف طرابلس تبرئ عبدالله منصور في قضية أحداث فبراير

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة إستئناف طرابلس اليوم الأحد حكما ببراءة المسؤول الأمني السابق عبدالله منصور، فيما نسب إليه من إتهامات تتعلق بأحداث فبراير سنة 2011.

وكانت الدائرة التاسعة في محكمة استئناف طرابلس أصدرت في شهر ديسمبر الماضي حكما بإسقاط التهمة عن المتهمين في قضية سجن أبوسليم والذين كان من بينهم منصور لانقضاء مدة الخصومة.

يشار إلى أن عبدالله منصور، الذي تقلد عدة مناصب أمنية، إضافة لنشاطه الثقافي والفني، حيث ترأس الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية، قد تم اعتقاله في النيجر وقامت السلطات النيجرية بتسليمه لسلطات طرابلس رفقة الساعدي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، سنة 2014، خلال فترة حكومة علي زيدان.