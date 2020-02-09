بدء الدورة التدريبية الاولى لموظفي المصارف بالجفرة

بدأت بمدينة هون اليوم الاحد الدورة التدريبية الاولى لموظفي المصارف الواقعة في نطاق بلدية الجفرة حول صيغ التمويل والاستثمار الاسلامي والتأصيل الشرعي التي ينظمها معهد الدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف ليبيا المركزي .

تستهدف هذه الدورة التي تستمر لمدة اسبوع 20 موظف وموظفة من فروع مصرف الجمهورية في هون وودان وسوكنة وزلة اضافة الى مصرف شمال افريقيا بودان .

وقال الدكتور ابوبكر الخيالي المدرب بمعهد الدراسات المصرفية والمالية لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بالجفرة ان الدورة الاولى تتركز حول التأصيل الشرعي.

فيما ستكون الدورة الثانية لمدة اسبوعان حول الاستثمار وصيغ التمويل الاسلامي سواء ان كانت المرابحة الاسلامية او مايسمي بالسلم والاستصناع والمقاولة والمشاركات والمضاربات

واكد الخيالي بان هذا الجانب يهدف الى تطوير العمل المصرفي في ليبيا خاصة المصارف الاسلامية والتي تشهد تحول مشهود له على غرار المصرف الاسلامي بمدينة هون والتي تسعى الى مساعدة المواطن وحل مشكلة السيولة المالية .