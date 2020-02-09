بوريطة: حل الأزمة الليبية يجب أن يكون من الليبيين وليس بالتدخل الخارجي

قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تتم من طرف الليبيين، مؤكدا أن أي حل يأتي من الخارج لن تكون له أي فرصة للنجاح.

وأوضح بوريطة في تصريحات للصحفيين عقب جلسة قمة الاتحاد الإفريقي، أن حل هذه الأزمة يجب أن ينبثق عن حوار بين الليبيين أنفسهم، مشددا على أن عمل الأمم المتحدة يجب أن يكون في إطار إيجاد حل للأزمة من خلال مبعوثها إلى ليبيا، وداعيا المنظمات الإقليمية بما فيها الاتحاد الإفريقي إلى دعم هذا التسلسل.

وجدد بوريطة تأكيد المغرب على أن التدخل الخارجي لن يساعد في أي حال من الأحوال على تسوية الأزمة الليبية.

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