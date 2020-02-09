مدير أمن شحات يبحث سبل فتح العيادات الخارجية وتأمينها

بحث مدير أمن شحات العميد محمد فرج، خلال اجتماع عقده مع رئيس لجنة الظواهر السلبية الملازم أول عمر عبيد الله، وبحضور مدير مستشفى قورينا الطبي ومدير إدارة الشؤون الصحية شحات ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة، بحث سبل فتح العيادات الخارجية وتوفير وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين.

الاجتماع الذي جاء بناء على الشكاوى الواردة من المواطنين بسبب تردي الخدمات الصحية في الفترة الأخيرة، تم فيه بحث السبل الكفيلة بفتح كافة العيادات الخارجية في المدينة وتسهيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تعهد مدير الأمن بتوفير الحماية اللازمة لكافة المرافق الطبية والعاملين بها.

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