وزير الصحة يتسلم نسخة من التقارير السنوية لعمل مركز طبرق الطبي واللجنة الطبية

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اجتماعا مع كل من مدير مركز طبرق الطبي ومدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز ومديري الإدارات.

وسلم مدير مركز طبرق الطبي وزير الصحة نسخة من التقارير السنوية لعام ألفين وتسعة عشر، والتي تتضمن كافة أعمال المركز واللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج.

التقارير شملت كذلك مسيرة العمل والجهود الطبية التي بذلت خلال عام ألفين وتسعة عشر؛ من إجراء عمليات كبرى ودقيقة، ومنها التي تجرى لأول مرة في المركز، بالإضافة لإرسال عدد كبير من مرضى الأورام خارج ليبيا لإجراء صورة المسح الذري، وعمليات زراعة القرنية والقوقعة والقلب المفتوح وزراعة المفاصل وتفتيت الحصى، وغيرها من الجهود الطبية المبذولة من قبل المركز واللجنة.

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