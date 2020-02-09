شركة الزاوية تعلن إيقاف عمليات تكرير النفط بسبب نقص إمدادات الخام

الزاوية-العنوان

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الأحد، إيقافها لعمليات التكرير؛ بسبب نقص إمدادات الخام من الحقول النفطية ونفاد الخام من خزاناتها.

ودعت الشركة إلى ضرورة إعادة فتح الحقول النفطية مؤكدة أن ذلك يتسبب في خسائر فادحة للميزانية العامة باعتبار أن النفط هو المصدر الأساسي والوحيد لدخل البلاد.

وأكدت الشركة في بيانها أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تدعوا إلى تحييد النفط على الصراعات والتجذبات السياسية ضمانا لعدم مضاعفة معاناة المواطنين.

وأغلق محتجون الموانئ النفطية، منتصف شهر يناير الماضي، احتجاجا على استخدام حكومة الوفاق لأموال النفط في استجلاب المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة ضد القوات المسلحة في غرب ليبيا.